Zašto osetan pad inflacije nije znak za opuštanje

Bloomberg Adria pre 34 minuta  |  Bojana Lazarević
Zašto osetan pad inflacije nije znak za opuštanje

Junska inflacija u Srbiji pala je na 2,7 odsto, što je značajno usporavanje u odnosu na 3,5 odsto iz maja i daleko ispod očekivanja analitičara.

U maju je zabeležen najbrži međugodišnji rast inflacije još od avgusta 2025, dok se tokom trajanja vladinih mera (u vezi sa trgovinskim maržama) inflacija uglavnom kretala ispod tri odsto. Ipak, i pored značajnog pada inflacije, Narodna banka Srbije (NBS) prošle nedelje je odlučila da zadrži referentnu kamatu na 5,75 odsto, a kao glavni rizik navodi se rat na Bliskom istoku. Prema izveštaju Republičkog zavoda za statistiku (RZS) od ponedeljka, cene hrane i
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