Preminuo Sem Nil, zvezda filma ‘Park iz doba Jure’ – fotografije njegovih uloga

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Preminuo Sem Nil, zvezda filma ‘Park iz doba Jure’ – fotografije njegovih uloga

Glumac Sem Nil, poznat po brojnim filmskim ulogama među kojima se ističe ona u ostvarenju Park iz doba Jure, umro je 78. godini.

Njegov odlazak je „iznenadan i neočekivan“, saopštila je njegova porodica. Preminuo je u Sidneju „okružen porodicom, sa dostojanstvom koje ga je krasilo čitavog života“, dodali su. Glumio je doktora Alena Granta u prvom Parku iz doba Jure 1993. godine, i u kasnijim nastavcima, kao i u filmu Klavir, koji je osvojio tri Oskara 1994. Sem Nil je otkrio da mu je dijagnostikovan rak u martu 2023, rekavši da se radi o „veoma agresivnom obliku“ ne-Hodžkinovog limfoma. U
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