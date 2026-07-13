Tragedija u Bangkoku: Najmanje 28 poginulih u požaru u baru

Najmanje 28 ljudi je poginulo, a desetine su povređene u velikom požaru u baru u Bankgoku, u Tajlandu.

Više od 20 povređenih je u kritičnom stanju, kažu zvaničnici. Požar je izbio blizu bine kluba u popularnom okrugu Čatučak, a zatim se brzo proširio, prekinuvši struju i zahvativši prostoriju dimom, kažu očevici. Na snimcima na internetu vidi se kako posetioci beže u panici, od kojih nekima odeća gori, i pokušavaju da se domognu izlaza. Vidi se i kako je plamen obavio ulazna vrata bara ‘Rong Bir Na Lat Frao’. Vatrogasci, koji su stigli na lice mesta neposredno posle