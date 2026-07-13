Zašto su vrućine opasnije za one koje uzimaju antidepresive?

Danas pre 28 minuta  |  Dojče vele
Zašto su vrućine opasnije za one koje uzimaju antidepresive?

Osobe koje uzimaju antidepresive često teško podnose vrućinu.

Vrtoglavica, iscrpljenost i dehidratacija javljaju se brže nego kod drugih. To može da ima opasne posledice. Za ljude koji uzimaju antidepresive, vrućina može da bude još teža nego što je inače. Pri temperaturama do 40 stepeni Celzijusa, koje se ovih dana sve češće beleže na severnoj hemisferi, dejstvo lekova može da bude dodatno opterećenje za organizam. „Neki antidepresivi mogu da utiču na način na koji telo reguliše temperaturu i znojenje, što znači da su neki
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