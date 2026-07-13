Slaven Bilić novi selektor Hrvatske: „Svestan sam velikih očekivanja, zreliji sam i iskusniji nego 2006”

Dnevnik pre 3 sata
Slaven Bilić novi selektor Hrvatske: „Svestan sam velikih očekivanja, zreliji sam i iskusniji nego 2006”

Fudbalski savez Hrvatske (HNS) imenovao je Slavena Bilića za novog selektora seniorske reprezentacije.

Kako se navodi, Izvršni odbor HNS-a je jednoglasno prihvatio predlog predsednika Marijana Kustića za Bilićevo imenovanje. Bilić će klupi hrvatske reprezentacije bio od 2006. do 2012. godine, a sada će zameniti Zlatka Dalića koji je poslednjih devet godina bio selektor Hrvatske. – Zahvaljujem predsedniku Kustiću i rukovodstvu Saveza na iskazanoj podršci i ukazanoj prilici da još jednom kao selektor povedem hrvatsku reprezentaciju, što je najveća čast svakom
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