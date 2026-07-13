Srbija uvodi radikalne mere zbog opasne zaraze Odlukom Vlade zabranjuje se branje vrganja na rizičnim teritorijama! Spremaju se "tampon zone" oko velikih farmi!

Dnevnik pre 4 sati
Srbija uvodi radikalne mere zbog opasne zaraze Odlukom Vlade zabranjuje se branje vrganja na rizičnim teritorijama! Spremaju…

Nakon hitnog sastanka u Vladi Srbije povodom širenja afričke kuge svinja, najavljene su radikalne mere koje će direktno uticati na poljoprivrednike, ali i na građane koji posećuju šumska područja.

Jedna od najneočekivanijih mera odnosi se na ljubitelje prirode i sakupljače šumskih plodova. Naime, uvodi se zabrana sakupljanja vrganja i drugih gljiva na teritorijama gde postoji najveći rizik od širenja zaraze. Razlog za ovakvu odluku leži u činjenici da se virus afričke kuge izuzetno lako prenosi preko obuće i odeće ljudi koji se kreću kroz šumska područja u kojima borave divlje svinje. Divlje svinje su jedan od glavnih rezervoara virusa, a letnja sezona, kada
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