Akcize na gorivo od danas do 19. jula biće smanjene 10 odsto

U Srbiji će od danas do 19. jula akcize na derivate nafte biti smanjene za dodatnih pet odsto, tako da će ukupno umanjenje akciza biti 10 odsto.

Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosiće 68,90 dinara po litaru, bezolovni benzin 64,80 dinara po litaru i za gasna ulja (dizel) 66,64 dinara po litaru. Vlada Srbije usvojila je Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte za dodatnih pet odsto do 19. jula zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu.