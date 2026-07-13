Cene nafte skočile nakon Trampovih pretnji da će uvesti naknadu za brodove kroz Ormuz

Cene nafte su danas skočile za više od šest odsto nakon što je američki predsednik Donald Tramp najavio da će Vašington ponovo uspostaviti blokadu iranskih brodova koji koriste Ormuski moreuz i uvesti naknadu za ostale teretne brodove koji prolaze tim strateški važnim pomorskim putem.

Referentna nafta Brent kretala se na nivou od oko 80 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI na oko 75 dolara, preneo je Trejding ekonomiks. Trampove izjave usledile su nakon obnove sukoba između Vašingtona i Teherana, dok su novi napadi na energetsku infrastrukturu na Bliskom istoku dodatno pojačali strahove investitora zbog mogućih poremećaja u snabdevanju naftom. Američki predsednik poručio je da će Ormuski moreuz ostati otvoren "sa ili bez Irana" i