Tramp: Modžataba Hamnei je gotov, 90 odsto njega je mrtvo

Euronews pre 47 minuta  |  Autor: Tanjug
Tramp: Modžataba Hamnei je gotov, 90 odsto njega je mrtvo

Iranski ajatolah Modžtaba Hamnei, sin ubijenog ajatolaha Alija Hamneija, je "90 odsto gotov", izjavio je danas predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp dodajući da su najviši iranski vojni komandati ubijeni. "Hamnei je gotov, sin je 90 odsto gotov", rekao je Tramp za Foks Njuz.

On je u razgovoru za američku televiziju istakao i da su iranski lideri ubijeni, kao i da je uništena ratna infrasturktura Islamske Republike. "Nemaju mornaricu, nemaju vazduhoplovstvo, sve je nestalo. Njihova protivvazdušna odbrana je uništena, njihovi lideru su svi ubijeni, njihovi najbolji lideri su ubijeni", naveo je Tramp. Modžtaba Hamnei nije se pojavljivao u javnosti od američko-izraelskih napada na Iran 28. februara, a nakon preuzimanja vodeće pozicije u
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