Vučić nakon večere u Jelisejskoj palati: Francuska jedan od najvažnijih partnera Srbije (foto)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanoj večeri koju je povodom Nacionalnog praznika Republike Francuske, u čast šefova država i vlada, priredio predsednik Francuske Emanuel Makron.

Vučić je u objavi na svom Instagram nalogu naveo da je Francuska jedan od najvažnijih partnera Srbije. "Uveren sam da ćemo nastaviti da gradimo odnose zasnovane na međusobnom poverenju, poštovanju i zajedničkim interesima. U vremenima složenih međunarodnih okolnosti, dijalog, saradnja i razumevanje ostaju najvažniji put ka očuvanju mira, stabilnosti i prosperiteta", naveo je Vučić. Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Aleksandar Vučić