Broj stogodišnjaka se višestruko povećava: To će promeniti karijere i način razmišljanja poslodavaca

Tradicionalni linearni model karijere danas je zastareo jer ljudi žive i rade duže.

Broj stogodišnjaka se višestruko povećava, a potrebne veštine se ubrzano menjaju. Novi okvir „Karijera od 100 godina“, koji je razvila Naema Paša, zasniva se na tri ključna stuba: Trajnost, Prilagodljivost i Napredak. „Trajnost“ naglašava važnost fizičke, mentalne i finansijske održivosti kako bi ljudi mogli da imaju duži radni vek i kvalitetno nastave da doprinose. „Prilagodljivost“ zahteva od poslodavaca da kontinuirano učenje postane sastavni deo radnog mesta,