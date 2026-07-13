ISTRAŽUJEMO Ovo su velika preduzeća u Srbiji koja imaju nula zaposlenih: Ko je u društvu BW Galerije

Forbes pre 27 minuta  |  Petrica Đaković
ISTRAŽUJEMO Ovo su velika preduzeća u Srbiji koja imaju nula zaposlenih: Ko je u društvu BW Galerije

U Srbiji, prema podacima iz Godišnjeg izveštaja o poslovanju privrede APR-a, postoji pet velikih preduzeća koja nemaju zaposlene.

Tačnije kojima je broj zaposlenih nula. „U 2025. na privredna društva bez zaposlenih odnosi se 29,3 odsto ili 32.773 društva, koja čine značajan segment domaće privrede. Najviše ih je evidentirano u sektoru trgovine na veliko i malo, stručne, inovacione i tehničke delatnosti, prerađivačke industrije i građevinarstva. Među njima, 98,5 odsto je mikro, malih je 423, srednjih 48, a velikih pet“, stoji u ovoj publikaciji. Razvrstavanje preduzeća po njihovoj veličini
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