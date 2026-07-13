Stanje na putevima: Teretna vozila na izlazu iz Srbije čekaju i do četiri sata

Glas Zaječara pre 2 sata  |  Na ostalim graničnim
Stanje na putevima: Teretna vozila na izlazu iz Srbije čekaju i do četiri sata
Prema podacima Uprave granične policije od 5.15 časova, najduža zadržavanja za teretna vozila beleže se na graničnom prelazu Šid, gde se na izlazu iz Srbije čeka oko četiri sata. Na graničnom prelazu Batrovci kamioni čekaju približno tri sata, dok su na prelazima Kelebija i Bezdan zadržavanja oko dva sata. Na ostalim graničnim prelazima u zemlji trenutno nema dužih zadržavanja, a saobraćaj se za sve kategorije vozila odvija bez većih čekanja.
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