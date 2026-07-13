Studenti pitali Vučića: Ko si bre ti da se, uprkos Ustavom ograničenim ovlašćenijima, pitaš o svemu?

Studenti u blokadi pitali su danas predsednika Srbije Aleksandra Vučića, čiji je kabinet nedavno pokrenuo sajt "Ko si bre ti?" za prijavu bahatih funkcionera i korupcije, "ko je bre on" da se uprkos Ustavom jasno ograničenim ovlašćenjima, pita o svemu. "Ko si bre ti? Da se za svaki problem u Srbiji čeka tvoja dozvola, a institucije ćute.

Ko si bre ti? Da ne smeš da raspišeš izbore, a istovremeno se predstavljaš kao najnadležniji za sve", naveli su studenti na Instagramu. Studenti su naveli da kada se otvori fabrika, kada se gradi put, kada se deli pomoć - on je zaslužan, a kada postoji problem, svi čekaju njegovu dozvolu, zbog čega su ocenili da bez njegove saglasnosti - "niko ništa ne sme, ne može ili neće da uradi". "I ako si već, po sopstvenim postupcima, nadležan za sve, hoćeš li jednog dana