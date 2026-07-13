O ovome ni Novak nije mogao da razmišlja: Kalendarski slem preveliki zalogaj, ali Siner hoće da osvoji sve Masterse u jednoj godini!

Tim svetskog broja jedan razmatra nastupe u Montrealu i Sinsinatiju, čime bi ostao u trci za nezabeležen podvig.

Janik Siner napada svih devet Mastersa u jednoj sezoni, podvig koji nijedan teniser nije ostvario od uvođenja serije 1990. godine. Italijan je osvojio prvih pet Masters 1000 turnira u 2026, a njegov stručni štab sada ozbiljno razmatra nastupe u Montrealu i Sinsinatiju. Priča o istorijskom pohodu ponovo je otvorena neposredno nakon što je Siner odbranio titulu na Vimbldonu. Svetski broj jedan savladao je Aleksandra Zvereva u četiri seta i stigao do petog Grend slem