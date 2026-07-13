Hitna pomoć u Kragujevcu imala 40 intervencija tokom proteklog dana

iKragujevac pre 28 minuta
Hitna pomoć u Kragujevcu imala 40 intervencija tokom proteklog dana

Ekipe Zavoda za urgentnu medicinu u Kragujevcu imale su tokom prethodna 24 sata ukupno 40 terenskih intervencija, od kojih su 22 obavljene u dnevnoj, a 18 u noćnoj smeni.

U ambulanti Hitne pomoći pregledana je 31 odrasla osoba. Tokom dana obavljeno je 12 pregleda, dok je u noćnim satima pomoć zatražilo još 19 pacijenata. Prema podacima Zavoda za urgentnu medicinu, zabeleženo je i osam intervencija na javnim mestima, a među pacijentima koji su se javljali za pomoć bilo je i onih sa povišenom telesnom temperaturom.
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