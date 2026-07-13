Đedović: Cilj da do sredine 2027. godine bude završena prva faza nuklearnog programa, a da se do 2035. počne sa izgradnjom postrojenja

Insajder pre 10 minuta  |  Tanjug
Đedović: Cilj da do sredine 2027. godine bude završena prva faza nuklearnog programa, a da se do 2035. počne sa izgradnjom…

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas na otvaranju radionice o ulozi i odgovornostima Nacionalnog tela za sprovođenje Programa nuklearne energije (NEPIO) da je cilj da do sredine naredne godine bude završena prva faza nuklearnog programa, a da se do 2035. godine počne sa izgradnjom prvog postrojenja.

Ministarka rudarstva i energetike, Dubravka Đedović. Foto: Srđan Ilić Ministarka je rekla da Srbija odgovorno i postepeno razvija svoj nuklearni program u skladu sa standardima Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA). "Naš cilj jeste da završimo prvu fazu do sredine naredne godine, kada ćemo imati sve informacije potrebne za donošenje informisane odluke o daljem razvoju nuklearnog programa. Do 2032. godine očekujemo da budemo spremni, u institucionalnom,
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