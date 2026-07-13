Francuska: Požar opustošio 800 hektara šume kod Fontenbloa, evakuisano 15-ak kuća

Veliki požar koji je izbio u poznatoj šumi kod gradića Fontenblo u dapartmanu Sena i Marna u centralnoj Francuskoj opustošio je 800 hektara zemljišta koje je uglavnom pod šumom, a 15-ak kuća koje su se nalazile u blizini vatrene stihije moralo je da bude evakuisano.

Ilustracija. Foto: Srđan Ilić Raspoređena su dva vatrogasna aviona, helikopteri i 400 vatrogasaca u pokušaju da se suzbije požar "izuzetnih razmera", prenosi danas "Figaro", navodeći da je vatra izazvala velike poremećaje u drumskom i železničkom saobraćaju. Oko petnaest kuća u selu Vodi je evakuisano, a vatrogasci rade na zaštiti kuća u Ašer la Foreu. Ministar unutrašnjih poslova Francuske Loran Nunjez najavio je da će danas posetiti ugroženo područje kod šume