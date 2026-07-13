Novi talas sukoba SAD i Irana: Napadi oko Ormuskog moreuza podigli cene nafte

Bliski istok potresli su najžešći napadi između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Irana od aprilskog primirja, dok su sukobi oko strateški važnog Ormuskog moreuza ugrozili napore za postizanje trajnog okončanja rata, prenosi danas AFP.

Ormuski moreuz. Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP Američke snage nastavile su danas drugi dan zaredom napade na Iran, nakon čega je Teheran saopštio da će prestati da poštuje okvirni sporazum sa Vašingtonom o obustavi borbi ukoliko SAD ne ispune svoje obaveze. Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei rekao je da je memorandum o razumevanju iz juna "u krizi" i da Iran neće poštovati svoje obaveze ukoliko ih druga strana ne ispuni.