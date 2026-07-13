Orban: Ako predsednik bude smenjen silom, Mađarska ima pravo na otpor

Lider opozicionog Fidesa i bivši mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas, nakon što je parlament usvojio 17. izmenu Ustava, da će, ukoliko predsednik Mađarske Tamaš Šuljok bude „prisilno uklonjen sa funkcije“, Mađarska imati pravo na otpor.

Foto: Srđan Ilić Orban je ocenio da Fides neće priznati, kako je naveo, „agresivne metode autokratije“ kao legitimne i zakonite i dodao da predsednik koji bi, prema njegovim rečima, bio „nezakonito postavljen“ ne može da donosi zakonite odluke, preneo je MTI. „Ako predsednik bude prisilno smenjen, Mađarska ima pravo na otpor i mi ćemo to pravo iskoristiti“, rekao je Orban. On je ocenio da je danas na meti predsednik, ali da bi, kako tvrdi, sutra isto moglo da se