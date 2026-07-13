U Kongu potvrđeno 1.873 slučaja ebole, preminule 672 osobe

Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 1.873, uključujući 672 smrtna slučaja, saopšteno je danas iz te zemlje.

Ebola, Foto; AP Photo Moses Sawasawa Ministarstvo komunikacija DR Konga prethodno je, u subotu, objavilo da je od ebole preminulo 648 ljudi. Direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za vanredne situacije Čikve Ihekvezu ocenio je prošle sedmice da većina novih slučajeva ebole u ​​delovima Konga nema poznatu vezu sa postojećim pacijentima i da bi pravi obim epidemije mogao da bude dva do četiri puta veći nego što zvanični podaci pokazuju.