Vreme danas u Srbiji: Promenljivo oblačno, temperatura do 31 stepen

Insajder pre 2 sata  |  Beta
Vreme danas u Srbiji: Promenljivo oblačno, temperatura do 31 stepen

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša posle podne očekuje se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Foto: Insajder/Branko Lazić Vetar će biti slab i umeren, povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 13 do 18 stepeni Celzijusa, a najviša od 27 do 31. U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar će biti slab i umeren, povremeno i jak, severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 17, a najviša dnevna oko 29 stepeni Celzijusa. Povolјna biometeorološka situacija biće za većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se
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