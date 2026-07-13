Vučić rekao da će Srbija nabaviti još kineskih supersoničnih balističkih i drugih novih raketa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras, nakon učešća na večeri u Parizu koju je za svetske lidere priredio francuski predsednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron), da je sa više evropskih lidera razgovarao o kineskim supersoničnim balističkim raketama "CM-400" koje je Srbija nabavila.

Foto: Unsplash/Gabriel Vasiliu On je srpskim novinarima u Parizu preneo da je tim liderima rekao da će Srbija imati "još, i više" tih raketa, kao i da će imati i nove rakete, ne precizirajući koje. "Mi smo nezavisna zemlja, vojno neutralna zemlja i moramo sebe da sačuvamo. Drugi ljudi moraju da razmisle kada prave vojne saveze protiv Srbije i kada se naoružavaju u okruženju, da mi sebi ne možemo da dozvolimo luksuz da budemo džak za udaranje, kao što smo to