Wizz Air predao više od 21.000 zahteva građana za očuvanje baze i poslovanja u Beogradu

Insajder pre 2 sata  |  Beta
Wizz Air predao više od 21.000 zahteva građana za očuvanje baze i poslovanja u Beogradu

Predstavnici mađarske kompanije Viz er (Wizz Air) predali su danas više od 21.000 zahteva građana ispred Direktorata civilnog vazduhoplovstva za očuvanje baze poslovanja u Beogradu, uz poziv na dijalog sa nadležnim državnim institucijama.

Foto: FoNet/Aleksandar Barda "Tražimo da se omogući neometano poslovanje Wizz Air u Beogradu, koje je nakon 15 godina poslovanja ugroženo", rekla je menadžerka baze kabinskog osoblja Wizz Air u Beogradu Nevena Todorović. Dodala je da kompanija želi da nastavi poslovanje u Beogradu, ali da bi zbog promene pravilnika o izdavanju odobrenja stranom avio-prevozniku za obavljanje međunarodnog javnog avio-prevoza sa Srbijom, koju je umartu ove godine usvojio Direktorat,
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