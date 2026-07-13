Đedović Handanović: Cilj je da Srbija do sredine naredne godine završi prvu fazu nuklearnog programa, a do 2035. počne izgradnja postrojenja

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas na otvaranju radionice o ulozi i odgovornostima Nacionalnog tela za sprovođenje Programa nuklearne energije (NEPIO) da Srbija odgovorno i postepeno razvija svoj nuklearni program, u skladu sa standardima Međunarodne agencije za atomsku energiju ( IAEA). - Definisali smo projektne zadatke za izradu svih potrebnih studija u skladu sa metodologijom medjunarodne nukelarne agencije (IAEA) i