Đedović Handanović: Cilj je da Srbija do sredine naredne godine završi prvu fazu nuklearnog programa, a do 2035. počne izgradnja postrojenja

Kurir pre 2 sata
Đedović Handanović: Cilj je da Srbija do sredine naredne godine završi prvu fazu nuklearnog programa, a do 2035. počne…
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas na otvaranju radionice o ulozi i odgovornostima Nacionalnog tela za sprovođenje Programa nuklearne energije (NEPIO) da Srbija odgovorno i postepeno razvija svoj nuklearni program, u skladu sa standardima Međunarodne agencije za atomsku energiju ( IAEA). - Definisali smo projektne zadatke za izradu svih potrebnih studija u skladu sa metodologijom medjunarodne nukelarne agencije (IAEA) i
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Đedović Handanović: Cilj da izgradnja nuklearne elektrane počne do 2035.

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Đedović: Cilj da do sredine 2027. godine bude završena prva faza nuklearnog programa, a da se do 2035. počne sa izgradnjom…

Đedović: Cilj da do sredine 2027. godine bude završena prva faza nuklearnog programa, a da se do 2035. počne sa izgradnjom postrojenja

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Ministarka Đedović: Cilj je da do 2035. godine započne izgradnja nuklearnog postrojenja

Ministarka Đedović: Cilj je da do 2035. godine započne izgradnja nuklearnog postrojenja

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Ministarka Đedović Handanović: Cilj je da do 2035. godine započne izgranja nuklearnog postrojenja

Ministarka Đedović Handanović: Cilj je da do 2035. godine započne izgranja nuklearnog postrojenja

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