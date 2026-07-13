Istorijski poziv za Srbiju! Vučić prisustvuje vojnoj paradi u Parizu sa 34 svetska lidera, a zbog ove stvari predsednik će biti jedinstvena zvanica! Ceo spisak!

Vojnoj paradi povodom obeležavanja Nacionalnog praznika Republike Francuske — Dana pada Bastilje, pored predsednika Srbije Aleksandra Vučićaprisustvovaće najmanje 34 visokih zvaničnika iz NATO-a, EU i Koalicije voljnih.

Kako je Kurir jutros pisao, ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske, a tokom posete, Vučić će prisustvovati i svečanoj večeri koju u čast šefova država i vlada priređuje predsednik Republike Francuske Emanuel Makron povodom ovog praznika. Kolika je to čast može se videti i po spisku zvanica koji će prisustvovati sutrašnjoj svečanosti: Inače, Vučić će jedini predstavljati zemlju koja