Otkrivamo ko je devojka iz Srbije koja je poginula u Crnoj Gori: Nišlijka (21) bila u kombiju smrti, vraćali se s Ostroga!

U stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila na magistralnom putu Kotor-Nikšić, u mestu Lipci, kada se prevrnuo mini-bus sa državljanima Srbije koji su se vraćali sa pokloničkog putovanja u Manastir Ostrog, kako Kurir saznaje, poginula je Nišlijka J.

S. (21). Inače, u nesreći je povređeno 16 osoba. - Devojka J. S. (21) iz Niša nažalost podlegla je povredama, dok je 16 osoba povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila u mestu Lipci, na magistralnom putu Kotor-Nikšić u Crnoj Gori. Oni su se vraćali sa pokloničkog putovanja u Manastiru Ostrog kada se dogodila velika tragedija - kaže izvor Kurira. Podsetimo, nakon teške saobraćajne nesreće koja se juče dogodila na magistralnom putu Kotor-Nikšić,