REM kamen spoticanja među istomišljenicima: Kako je povratak nezavisnih kandidata u Savet REM-a izazvao konflikte u opoziciji?…

Zakon o elektronskim medijima i rad REM-a, odnosno izostanak rada Saveta REM-a su mesecima tačka na koju se antirežimska javnost usredsredi u svakoj prilici kad treba kritikovati.

Ova tema se i sada našla kao udica za one koji su spremmi da uđu u konflikt. Možda se, samo, nije očekivalo da će konflikt biti “među svojima”. Nezavisni članovi Saveta REM-a Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić odlučili su da se vrate u Savet posle usvajanja Autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima, nakon što su u decembru 2025. podneli ostavke. Iako bi približavanje formiranju Saveta REM-a trebalo da bude