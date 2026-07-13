Sada je zvanično: Hrvatska ima novog selektora!

"Na predlog predsednika Marijana Kustića, Izvršni odbor HNS-a jednoglasno je doneo odluku o imenovanju Slavena Bilića za selektora hrvatske reprezentacije", objavio je HNS, a prenosi agencija Hina.

Bilić će na toj poziciji naslediti Zlatka Dalića koji je mesto selektora napustio nakon ispadanja Hrvatske sa Svetskog prvenstva. Nakon što je prošla grupnu fazu, Hrvatska je poražena u šesnaestini finala od Portugala sa 1:2. Dalić je bio selektor od oktobra 2017. godine do ovog jula i u tom periodu je sa Hrvatskom osvojio svetsko srebro 2018, svetsku bronzu 2022. godine i drugo mesto u Ligi nacija 2023. godine. "Još jednom zahvaljujem Zlatku Daliću na izuzetnim