Sada je zvanično: Hrvatska ima novog selektora!

Kurir pre 1 sat
Sada je zvanično: Hrvatska ima novog selektora!

"Na predlog predsednika Marijana Kustića, Izvršni odbor HNS-a jednoglasno je doneo odluku o imenovanju Slavena Bilića za selektora hrvatske reprezentacije", objavio je HNS, a prenosi agencija Hina.

Bilić će na toj poziciji naslediti Zlatka Dalića koji je mesto selektora napustio nakon ispadanja Hrvatske sa Svetskog prvenstva. Nakon što je prošla grupnu fazu, Hrvatska je poražena u šesnaestini finala od Portugala sa 1:2. Dalić je bio selektor od oktobra 2017. godine do ovog jula i u tom periodu je sa Hrvatskom osvojio svetsko srebro 2018, svetsku bronzu 2022. godine i drugo mesto u Ligi nacija 2023. godine. "Još jednom zahvaljujem Zlatku Daliću na izuzetnim
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Slaven Bilić novi selektor Hrvatske

Slaven Bilić novi selektor Hrvatske

Insajder pre 38 minuta
Slaven Bilić novi selektor Hrvatske: „Svestan sam velikih očekivanja, zreliji sam i iskusniji nego 2006”

Slaven Bilić novi selektor Hrvatske: „Svestan sam velikih očekivanja, zreliji sam i iskusniji nego 2006”

Dnevnik pre 1 sat
Zbog fijaska na mundijalu! Hrvati povukli radikalan potez!

Zbog fijaska na mundijalu! Hrvati povukli radikalan potez!

Večernje novosti pre 1 sat
Milion evra za dve godine posla? Evo koliko će zarađivati novi selektor Hrvatske

Milion evra za dve godine posla? Evo koliko će zarađivati novi selektor Hrvatske

Telegraf pre 48 minuta
Slaven Bilić ponovo na klupi reprezentacije Hrvatske

Slaven Bilić ponovo na klupi reprezentacije Hrvatske

RTS pre 2 sata
Reprezentacija Hrvatske dobila novog selektora

Reprezentacija Hrvatske dobila novog selektora

Danas pre 1 sat
HNS potvrdio: Slaven se vratio

HNS potvrdio: Slaven se vratio

Sport klub pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoHrvatskaPortugalLiga nacijaselektor

Sport, najnovije vesti »

Slaven Bilić novi selektor Hrvatske

Slaven Bilić novi selektor Hrvatske

Insajder pre 38 minuta
Završene 61. MOSI igre u Bajinoj Bašti

Završene 61. MOSI igre u Bajinoj Bašti

Užice.net pre 13 minuta
Partizan otvara Ligu šampiona protiv vicešampiona Evrope – spektakl u Beogradu već na startu

Partizan otvara Ligu šampiona protiv vicešampiona Evrope – spektakl u Beogradu već na startu

RTS pre 18 minuta
Polako postaju Zvezdina filijala: OFK Beograd doveo još jednog bisera crveno-belih!

Polako postaju Zvezdina filijala: OFK Beograd doveo još jednog bisera crveno-belih!

Hot sport pre 23 minuta
Mešina zvanično dobio naslednika: Jedan od najboljih sudija rukovodiće delegatima pravde u Srbiji!

Mešina zvanično dobio naslednika: Jedan od najboljih sudija rukovodiće delegatima pravde u Srbiji!

Hot sport pre 2 minuta