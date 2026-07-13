Tramp: "Modžtaba Hamnei je 90 odsto gotov, Homeini je nestao, svi njihovi najbolji lideri su ubijeni"

Kurir pre 3 sata  |  ANews)
Tramp: "Modžtaba Hamnei je 90 odsto gotov, Homeini je nestao, svi njihovi najbolji lideri su ubijeni"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u ponedeljak da su najviši iranski vojni komandanti ubijeni i tvrdi da je Modžtaba Hamnei, sin pokojnog vrhovnog lidera ajatolaha Alija Hamneija i njegov naslednik, "90 odsto gotov".

Govoreći u intervjuu za televiziju Foks njuz, Tramp je rekao da su vojne sposobnosti Irana ozbiljno oslabljene. - Oni nemaju mornaricu. Nemaju vazduhoplovstvo. Sve je nestalo. Njihova protivvazdušna odbrana je uništena. Njihovi lideri su svi ubijeni - rekao je Tramp. - Njihovi najbolji lideri su ubijeni. Njih više nema. Homeini je nestao - rekao je Tramp, koristeći ime pokojnog iranskog revolucionarnog lidera koji je preminuo 1989. godine, iako je očigledno mislio
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