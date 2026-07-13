Studenti u blokadi: Vlada odmah da vrati budžetske kvote za tri departmana Filozofskog fakulteta u Nišu

Medijska kutija pre 44 minuta  |  m.k.
Studenti u blokadi: Vlada odmah da vrati budžetske kvote za tri departmana Filozofskog fakulteta u Nišu
Studenti u blokadi Univerziteta u Nišu zatražili su od Vlade Srbije “momentalno vraćanje budžetskih kvota za studijske programe srbistike, istorije i ruskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu tog univerziteta“. -Ukidanje budžetskih mesta za rrbistiku, istoriju i ruski jezik nije slučajnost – to je jasan pokazatelj sistematskog urušavanja društveno-humanističkih nauka. Obrazovanje ne sme i neće biti žrtva ničijih političkih projekata i ekonomskih
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