Ptice u Srbiji na udaru: Novi izveštaj otkrio više od 1.600 nelegalnih radnji

Moj Novi Sad pre 1 sat
Ptice u Srbiji na udaru: Novi izveštaj otkrio više od 1.600 nelegalnih radnji

Skoro deset godina nakon poslednjeg izveštaja o nelegalnom ubijanju ptica u Srbiji, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) objavilo je nove podatke za period od početka 2017. do kraja 2023. godine.

U ovom periodu zabeležno je 1.647 slučajeva nezakonitog lova, hvatanja, trovanja, posedovanja i trgovine divljim pticama. Ove aktivnosti obuhvatile su ukupno 5.487 jedinki 201 vrste ptica, od kojih je 2.337 mrtvih, 3.134 živih, dok za 16 jedinki ishod nije poznat. Podaci izneti u izveštaju govore samo o slučajevima koji su zabeleženi pregledom medija, internet stranica i obilaskom terena od strane zaposlenih, članova i volontera DZPPS-a. Prema iskustvima
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