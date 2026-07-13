RHMZ: Posle prijatnog ponedeljka, uskoro novi toplotni talas

Moj Novi Sad pre 34 minuta
RHMZ: Posle prijatnog ponedeljka, uskoro novi toplotni talas

Novi Sad ulazi u stabilniji, ali sve topliji period koji će obeležiti smena sunčanih intervala i umerenog porasta tropskih temperatura, pokazuju najnoviji podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Početak ove sedmice donosi prijatno letnje vreme, pa se tako već danas očekuje pretežno vedar i sunčan dan sa maksimalnom temperaturom do 29 °C, uz umeren severozapadni vetar koji će doneti blago osveženje. Ipak, meteorolozi najavljuju da je ovo tek uvod u novi topliji talas koji će se postepeno razvijati tokom narednih dana. Već od sutra, u utorak, živa u termometru će početi primetnije da raste, pa će maksimalna dnevna temperatura dostići 32 °C uz pretežno
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