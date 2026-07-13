"Novak je još tu": Janik Siner u trenutku najveće slave spomenuo Đokovića i Alkaraza

Italijanski teniser Janik Siner osvojio je petu grend slem titulu u karijeri, pošto je u finalu Vimbldona slavio protiv Aleksandra Zvereva posle borbe u četiri seta.

Ovaj trofej mu posebno znači nakon razočarenja na Rolan Garosu i sada može da nastavi trijumfalnim putem. ,, Novaka Đokovića i nije mogao da ga ne spomene na konferenciji za medije. Siner je otkrio šta je presudilo u meču za trofej i odao priznanje Zverevu koji je posle osvojenog prvog grend slem trofeja u karijeri, uspeo da stigne i do finala Vimbldona. "Neverovatno, neverovatno dostignuće sa moje strane. Bio je veoma težak meč protiv Saše. Osećam da je nivo bio