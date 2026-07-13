Novi talas lokalnih pljuskova u Srbiji: Svežiji početak nedelje uz dalji pad temperature

Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 13. jul 2026. godine, biće svežije rano ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od 17 do 22 stepena uz slabije lokalne pljuskove.

Maksimalna dnevna od 23 do 29 stepeni uz intenzivnije lokalne pljuskove u toku dana. Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje. U toku noći slabiji vetar u Banatu. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do 32 stepena. Jutarnja će biti oko 12 stepeni uz moguće slabije i izolovane pljuskove sa grmljavinom. Prema vremenskoj prognozi za utorak 14. jul, biće pretežno oblačno, u Vojvodini sunčano i toplo. Najniža