Inflacija u junu usporila na 2,7 odsto: Hrani ne raste cena, turistički aranžmani skuplji za 24,4 odsto

N1 Info pre 53 minuta  |  D. K.
Inflacija u junu usporila na 2,7 odsto: Hrani ne raste cena, turistički aranžmani skuplji za 24,4 odsto

Potrošačke cene u junu 2026. godine, u na isti mesec 2025, povećane su za 2,7 odsto, saopštio je Republički zavod za statistiku.

Prema izveštaju RZS, hrana je u junu ove godine, u odnosu na jun 2025, jeftinija za 4,3 odsto. Kada je reč o poskupljenjima, RZS beleži najveći međugodišnji rast cena kod kirija (11,9%), usluga održavanja, popravke i obezbeđenja stanova (13,2%), vodosnabdevanje (20,6%), odnošenje smeća (10,8%), odvođenja otpadne vode (11,5%), usluga za tekuće održavanje stana (13,8%). Dvocifreno poskupljenje u oblasti zdravlja beleži se kod nebolničkih usluga (10%) i ambulantnih
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Inflacija usporila na 2,7 odsto, ali prostora za opuštanje još nema

Inflacija usporila na 2,7 odsto, ali prostora za opuštanje još nema

Bloomberg Adria pre 1 sat
Međugodišnja inflacija u Srbiji u junu 2,7 odsto, mesečna 0,2 odsto

Međugodišnja inflacija u Srbiji u junu 2,7 odsto, mesečna 0,2 odsto

Jugmedia pre 2 sata
Cene proizvoda poljoprivrede i ribarstva u maju manje za 4,3 odsto nego u maju 2025.

Cene proizvoda poljoprivrede i ribarstva u maju manje za 4,3 odsto nego u maju 2025.

Blic pre 2 sata
Međugodišnja inflacija u junu iznosila 2,7 odsto

Međugodišnja inflacija u junu iznosila 2,7 odsto

Forbes pre 2 sata
Međugodišnja inflacija u Srbiji u junu 2,7 odsto, mesečna 0,2 odsto

Međugodišnja inflacija u Srbiji u junu 2,7 odsto, mesečna 0,2 odsto

Nova ekonomija pre 3 sata
Udar na letnji budžet: Cene rekreacije i sporta "skočile", dok hrana konačno beleži pad

Udar na letnji budžet: Cene rekreacije i sporta "skočile", dok hrana konačno beleži pad

Blic pre 3 sata
Objavljeni novi podaci o cenama poljoprivrednih proizvoda i ribe: Evo šta pokazuje statistika za maj

Objavljeni novi podaci o cenama poljoprivrednih proizvoda i ribe: Evo šta pokazuje statistika za maj

NIN pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

InflacijaZavod za statistiku

Ekonomija, najnovije vesti »

Zbog nestašice memorijskih čipova globalne isporuke pametnih telefona pale na najniži nivo od 2013. godine

Zbog nestašice memorijskih čipova globalne isporuke pametnih telefona pale na najniži nivo od 2013. godine

Insajder pre 18 minuta
Beograd dobija sistem za iznajmljivanje 2.000 električnih trotineta i 600 e-bicikala

Beograd dobija sistem za iznajmljivanje 2.000 električnih trotineta i 600 e-bicikala

Nova ekonomija pre 13 minuta
Uređuje se leva obala Save na Novom Beogradu: Koji će sve sadržaji biti napravljeni?

Uređuje se leva obala Save na Novom Beogradu: Koji će sve sadržaji biti napravljeni?

Nova ekonomija pre 18 minuta
Novi automobil za manje od 50 € mesečno? Ovakva ponuda se retko viđa

Novi automobil za manje od 50 € mesečno? Ovakva ponuda se retko viđa

Kamatica pre 18 minuta
Severna Makedonija: Dizel od sutra skuplji za 5,5 denara, benzin za 1,5 denara

Severna Makedonija: Dizel od sutra skuplji za 5,5 denara, benzin za 1,5 denara

Danas pre 23 minuta