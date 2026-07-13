Inflacija u junu usporila na 2,7 odsto: Hrani ne raste cena, turistički aranžmani skuplji za 24,4 odsto

Potrošačke cene u junu 2026. godine, u na isti mesec 2025, povećane su za 2,7 odsto, saopštio je Republički zavod za statistiku.

Prema izveštaju RZS, hrana je u junu ove godine, u odnosu na jun 2025, jeftinija za 4,3 odsto. Kada je reč o poskupljenjima, RZS beleži najveći međugodišnji rast cena kod kirija (11,9%), usluga održavanja, popravke i obezbeđenja stanova (13,2%), vodosnabdevanje (20,6%), odnošenje smeća (10,8%), odvođenja otpadne vode (11,5%), usluga za tekuće održavanje stana (13,8%). Dvocifreno poskupljenje u oblasti zdravlja beleži se kod nebolničkih usluga (10%) i ambulantnih