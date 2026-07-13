Kalas: Sankcije EU za još 250 pojedinaca i entiteta povezanih sa Rusijom

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas saopštila je, uoči sastanka ministara spoljnih poslova zemalja EU u Briselu, da će u režim sankcija Rusiji biti uključeno još 250 pojedinaca i entiteta.

Ona je na društvenoj mreži "Iks" navela da će odluka biti doneta uz 21. paket sankcija. We’re sanctioning Russia at speed and scale. Today’s measures, together with the upcoming 21st sanctions package, will add 250 individuals and entities to the Russia sanctions regime. This is our biggest round of individual designations since Moscow’s 2022 full-scale invasion,… pic.twitter.com/zjWxbrbunH "Ovo je naša najveća runda pojedinačnih sankcija od ruske invazije 2022.