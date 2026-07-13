Meštani pograničnih sela u Srbiji blokirali put: Prinuđeni da prolaze kroz Hrvatsku, a graničari ih vraćaju zbog pravila Šengena

N1 Info pre 1 sat  |  Sanja Kosović
Meštani pograničnih sela u Srbiji blokirali put: Prinuđeni da prolaze kroz Hrvatsku, a graničari ih vraćaju zbog pravila…

Meštani Neština i Vizića blokirali su danas od 19 do 22 sata put između ova dva pogranična sela zbog problema na graničnom prelazu sa Hrvatskom.

Oni su najavili da se će se ponovo okupiti već noćas u 3 sata. Stanovnike ovih mesta, prema njihovim tvrdnjama, vraćaju sa hrvatske granice zbog primene pravila o dozvoljenom broju dana boravka u šengenskom prostoru u okviru perioda od 180 dana. Meštani upozoravaju da takva praksa ozbiljno otežava njihov svakodnevni život, jer su zbog specifičnog geografskog položaja prinuđeni da kroz Hrvatsku prolaze kako bi stigli do Bačke Palanke, svojih radnih mesta, škola,
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