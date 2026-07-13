Univerzitet u Beogradu: U prvom upisnom roku upisana 703 studenta više nego prošle godine

N1 Info pre 3 sata  |  FoNet
Univerzitet u Beogradu: U prvom upisnom roku upisana 703 studenta više nego prošle godine

Prvi upisni rok na fakultete Univerziteta u Beogradu za školsku 2026/27. godinu uspešno je okončan i prema preliminarnom izveštaju upisano je 11.687 studenata, što je za 703 studenta više nego prošle školske godine, saopštila je danas pres služba Univerziteta.

Broj upisanih studenata u prvom upisnom roku najveći je u poslednje tri godine, navedeno je u saopštenju. Od studenata upisanih u prvom roku, 7.812 steklo je pravo na finansiranje iz budžeta, dok 3.875 ima status samofinansirajućih studenata. Upisna mesta popunjena su na svim studijskim programima Arhitektonskog fakulteta, Fakulteta političkih nauka, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Na 30 studijskih
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