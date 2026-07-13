Država obećava nadoknadu štete uz stroge kazne za nepoštovanje mera protiv kuge svinja

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Ministar Glamočić najavio isplatu štete domaćinima čije su svinje eutanazirane, ali i sankcije za one koji ne poštuju biosigurnosne propise.

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić potvrdio je da će država nadoknaditi štetu svim domaćinima čije su svinje uginule ili eutanazirane zbog afričke kuge. Premijer Đuro Macut održao je konsultacije sa ministrom Glamočićem o daljim merama za suzbijanje zaraze. Na sednici Operativnog štaba naglašeno je da će se, uz pooštravanje kazni, strogo kontrolisati primena biosigurnosnih mera. Virus nije opasan za ljude, ali je do sada usmrtio oko 25.000 svinja, uz najugroženije Sremski i Mačvanski okrug te područje Obrenovca. RTV Dnevnik Kurir Blic Vreme Insajder NIN Euronews RINA RTS

Lokalne samouprave apeluju na strogo poštovanje biosigurnosnih mera, dok se virus širi i na nova područja, uključujući Šumadiju. RTK Večernje novosti Radio 021 N1 Info Zrenjaninski