Hitne mere države u borbi protiv afričke kuge svinja

Naslovi.ai pre 17 minuta
Hitne mere države u borbi protiv afričke kuge svinja

Sastanak državnog vrha povodom širenja zaraze koja je zahvatila 18 opština i dovela do eutanazije preko 11.500 svinja.

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić održao je hitan sastanak sa predstavnicima državnog vrha, Vojske Srbije i MUP-a radi donošenja novih mera protiv afričke kuge svinja. Bolest je potvrđena na 496 gazdinstava u 18 opština, a u borbu je uključena i vojska. NIN Insajder N1 Info RTV Blic

Lokalne samouprave, poput Zrenjanina, apeluju na odgajivače da strogo poštuju biosigurnosne mere. Virus je do sada doveo do uginuća i eutanazije više od 11.500 životinja, zbog čega je neophodno hitno prijavljivanje svake sumnje na zarazu. Zrenjaninski

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