Potvrđena optužnica u slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu

Naslovi.ai pre 9 minuta
Potvrđena optužnica u slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu

Apelacioni sud preinačio odluku Višeg suda i vratio Gorana Vesića, Jelenu Tanasković i Anitu Dimoski na optuženičku klupu.

Apelacioni sud u Novom Sadu usvojio je žalbu Višeg javnog tužilaštva i preinačio rešenje Višeg suda kojim je ranije obustavljen postupak protiv više osoba. Ovom odlukom potvrđena je optužnica protiv bivšeg ministra Gorana Vesića, Jelene Tanasković, Anite Dimoski, Milana Spremića, Marine Gavrilović i Dejana Todorovića zbog krivičnog dela protiv opšte sigurnosti, dok su žalbe branilaca ostalih okrivljenih odbijene kao neosnovane. Odluka je doneta na sednici veća održanoj 15. juna 2026. godine. N1 Info Insajder Radio 021 Danas Beta Nova Vreme NIN Slobodna Evropa Bloomberg Adria Morava info Dnevnik Blic Kurir Kragujevačke

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