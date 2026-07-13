Vlada Srbije smanjila akcize na gorivo za 10 odsto

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Privremena mera važi do 19. jula kao odgovor na rast cena sirove nafte na svetskom tržištu

Vlada Srbije donela je odluku o dodatnom smanjenju akciza na naftne derivate za pet odsto, čime ukupno umanjenje iznosi 10 odsto. Ova mera, koja važi od 13. do 19. jula, uvedena je radi zaštite domaćeg tržišta i ublažavanja udara rasta proizvođačkih cena usled poskupljenja sirove nafte na svetskom nivou. RTS Radio 021 Danas N1 Info Nova

Privremeni iznosi akciza po litru goriva utvrđeni su na 68,90 dinara za olovni benzin, 64,80 dinara za bezolovni benzin i 66,64 dinara za dizel. Odluku je potpisao premijer Đuro Macut, a cilj je kontrola inflacije i stabilizacija cena goriva za građane. RTV Kamatica B92 Nedeljnik