Vremenska prognoza: Sunčano i toplo uz najavu tropskih temperatura i vikend nevremena

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Sutra pretežno sunčano i toplo do 33 stepena, dok se od sredine nedelje očekuju tropske vrućine, a za vikend novo nevreme.

U Srbiji danas preovladava promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša moguća je posle podne tek ponegde u brdsko-planinskim predelima, uz mogućnost grmljavinskih nepogoda. Temperature su u blagom porastu i dostižu oko 30 stepeni Celzijusa. Nova RTS Insajder Telegraf Mondo Dnevnik Telegraf Mondo

Sutra se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama od 30 do 33 stepena. Krajem dana na severu zemlje sledi prolazno naoblačenje bez padavina. Od srede do kraja sedmice prognozira se tropski toplo vreme sa maksimalnim temperaturama do 36 stepeni, dok meteorološke službe upozoravaju na povratak olujnog nevremena tokom vikenda. Beta Radio sto plus Pravo u centar Serbian News Media Radio 021 Newsmax Balkans RTS