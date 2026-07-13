Vremenska prognoza: Sunčano i toplo uz najavu tropskih temperatura

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Danas promenljivo oblačno sa temperaturom do 32 stepena, dok nas od sredine nedelje očekuju tropske vrućine praćene lokalnim pljuskovima.

U Srbiji danas preovladava promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša moguća je posle podne tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. Temperature će se kretati od 13 do 18 stepeni ujutru, dok će dnevni maksimum dostići između 27 i 32 stepena Celzijusa. Nova RTS Insajder Telegraf Mondo

Sutra se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama od 30 do 33 stepena. Krajem dana na severu zemlje sledi prolazno naoblačenje bez padavina. Od srede do kraja sedmice prognozira se tropski toplo, ali nestabilno vreme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, uz maksimalne temperature do 36 stepeni. Beta Radio sto plus Pravo u centar Serbian News Media Radio 021 Newsmax Balkans