Vremenska prognoza za Srbiju: Promenljivo vreme sa sunčanim intervalima

Naslovi.ai pre 21 minuta
Vremenska prognoza za Srbiju: Promenljivo vreme sa sunčanim intervalima

U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i temperaturom do 31 stepen, dok se od sredine nedelje očekuje nestabilnije vreme sa pljuskovima.

U Srbiji danas preovladava promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša moguća je posle podne tek ponegde u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. Temperature će se kretati od 13 do 18 stepeni ujutru, dok će dnevni maksimum dostići između 27 i 31 stepen Celzijusa. Nova RTS Insajder Nova

Narednih dana očekuje se postepen porast temperature do 35 stepeni, ali će vreme ostati nestabilno. Od srede se širom zemlje prognoziraju lokalni pljuskovi sa grmljavinom, što će doneti smenu sunčanih i kišnih perioda. Euronews N1 Info Glas Zapadne Srbije Morava info

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