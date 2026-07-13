Tadić (SDS): „Vučiću bi odgovarala kohabitacija, stvorio bi privid demokratičnosti“

Lider Socijaldemokratske stranke (SDS) Boris Tadić ocenio je danas da bi aktuelnom predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću odgovarala kohabitacija nakon izbora, jer bi na taj način bio stvoren privid demokratičnosti.

Tadić, koji je bio predsednik Srbije od 2004. do 2012. godine, rekao je u intervjuu za dnevni list Danas da bi Vučić pomoću kohabitacije umirio tenzije u zemlji. „Dok bi naša strana slavila ‘veliku pobedu’, on bi iza kulisa slavio platformu za mogućnost još jačeg pozicioniranja njegove vlasti. Predsednik u kohabitaciji mora da ima ozbiljan nivo veština i političkog iskustva da bi iz nje izašao kao pobednik i to je vrlo kompleksna situacija“, smatra lider SDS. Po