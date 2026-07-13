Crna Gora obeležava 13. jul, Dan državnosti

Newsmax Balkans pre 11 minuta  |  Newsmax Balkans
Crna Gora obeležava 13. jul, Dan državnosti

Crna Gora obeležava 13. jul, Dan državnosti, u znak sećanja na dva istorijska događaja koji su obeležili njenu državnost i antifašističku tradiciju.

Na taj datum 1878. godine, na Berlinskom kongresu, Crna Gora je stekla međunarodno priznanje kao nezavisna država, dok je 13. jula 1941. godine izbio Trinaestojulski ustanak, jedan od prvih organizovanih oružanih ustanaka protiv fašističke okupacije u porobljenoj Evropi tokom Drugog svetskog rata. Dan državnosti jedan je od najznačajnijih državnih praznika u Crnoj Gori i obeležava se svečanim ceremonijama, polaganjem venaca na spomen-obeležja i drugim
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Crnogorska preispitivanja na Dan državnosti

Crnogorska preispitivanja na Dan državnosti

RTV pre 41 minuta
Dan državnosti Crne Gore

Dan državnosti Crne Gore

Danas pre 1 sat
Crna Gora danas obeležava 13. jul, Dan državnosti

Crna Gora danas obeležava 13. jul, Dan državnosti

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna Gora

Svet, najnovije vesti »

Francuska: Požar opustošio 800 hektara šume kod Fontenbloa, evakuisano 15 kuća

Francuska: Požar opustošio 800 hektara šume kod Fontenbloa, evakuisano 15 kuća

Insajder pre 31 minuta
Peter Mađar kritikovao Fides i predsednika Mađarske Tamaša Šuljoka

Peter Mađar kritikovao Fides i predsednika Mađarske Tamaša Šuljoka

RTV pre 16 minuta
Nafta Brent poskupela na skoro 79$, novi sukobi na Bliskom istoku potresaju tržišta

Nafta Brent poskupela na skoro 79$, novi sukobi na Bliskom istoku potresaju tržišta

RTV pre 31 minuta
Baro: Pozvaću ruskog ambasadora u Francuskoj i uvesti sankcije protiv ruskih hakera

Baro: Pozvaću ruskog ambasadora u Francuskoj i uvesti sankcije protiv ruskih hakera

RTV pre 26 minuta
Crna Gora obeležava 13. jul, Dan državnosti

Crna Gora obeležava 13. jul, Dan državnosti

Newsmax Balkans pre 11 minuta