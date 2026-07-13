Crna Gora obeležava 13. jul, Dan državnosti, u znak sećanja na dva istorijska događaja koji su obeležili njenu državnost i antifašističku tradiciju.

Na taj datum 1878. godine, na Berlinskom kongresu, Crna Gora je stekla međunarodno priznanje kao nezavisna država, dok je 13. jula 1941. godine izbio Trinaestojulski ustanak, jedan od prvih organizovanih oružanih ustanaka protiv fašističke okupacije u porobljenoj Evropi tokom Drugog svetskog rata. Dan državnosti jedan je od najznačajnijih državnih praznika u Crnoj Gori i obeležava se svečanim ceremonijama, polaganjem venaca na spomen-obeležja i drugim