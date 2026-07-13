Između skepticizma i optimizma: Šta povratak četiri člana Saveta REM znači za budućnost rada regulatornog tela

Newsmax Balkans pre 2 sata  |  S. K. Ž.
Između skepticizma i optimizma: Šta povratak četiri člana Saveta REM znači za budućnost rada regulatornog tela

Dok predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) Željko Bodrožić tvrdi da je povratak četvoro članova Saveta REM "još jedna igra vlasti", član tog tela Miloš Garić poručuje da su konačno stvoreni uslovi da regulator počne da radi i rešava nagomilane predmete.

Odluka Narodne skupštine da usvoji autentično tumačenje člana Zakona o elektronskim medijima, prema kojem ostavke četvoro članova Saveta REM nemaju pravno dejstvo, ponovo je otvorila pitanje funkcionisanja regulatornog tela. Predsednik NUNS Željko Bodrožić rekao je da će zvaničan stav udruženja biti usvojen nakon sednice Izvršnog odbora, ali je istakao da NUNS ne može da utiče na odluke kandidata koji su prihvatili da se vrate u Savet REM. "Mi ne možemo da menjamo
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