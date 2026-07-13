Tragedija u Bangkoku: Najmanje 27 ljudi poginulo u požaru u popularnom baru

NIN pre 3 sata  |  Tanjug
Tragedija u Bangkoku: Najmanje 27 ljudi poginulo u požaru u popularnom baru

Najmanje 27 ljudi poginulo je protekle noći u požaru u baru u Bangkoku na Tajlandu, dok je 60 ljudi na lečenju u bolnici, od kojih je osmoro teško povređeno.

Uzrok požara još nije poznat i pod istragom je, rekao je premijer Tajlanda Anutin Čarnivarkul, dodajući da je pokrenuta istraga, preneo je AP. Požar je izbio kod bine u baru u popularnom okrugu Čatučak, a zatim se brzo proširio, ispunivši prostoriju dimom, kažu očevici, prenosi BBC. Snimci objavljeni na internetu prikazuju panične goste koji vrište dok beže kroz plamenom obavijena ulazna vrata, dok su neki imali na sebi zapaljenu odeću. Vatrogasci, koji su stigli
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Tragedija u Bangkoku: Najmanje 28 poginulih u požaru u baru

Tragedija u Bangkoku: Najmanje 28 poginulih u požaru u baru

Južne vesti pre 6 minuta
Tragedija u Bangkoku: Najmanje 28 poginulih u požaru u baru

Tragedija u Bangkoku: Najmanje 28 poginulih u požaru u baru

BBC News pre 17 minuta
Tragedija u Bangkoku: Najmanje 28 poginulih u požaru u baru

Tragedija u Bangkoku: Najmanje 28 poginulih u požaru u baru

Danas pre 11 minuta
Najmanje 27 poginulih u požaru u baru u Bangkoku, 22 osobe teško povređene

Najmanje 27 poginulih u požaru u baru u Bangkoku, 22 osobe teško povređene

Politika pre 3 sata
Požar u pabu, najmanje 27 mrtvih: Ljudi vrište dok beže kroz vrata koja su u plamenu (video)

Požar u pabu, najmanje 27 mrtvih: Ljudi vrište dok beže kroz vrata koja su u plamenu (video)

Večernje novosti pre 3 sata
Najmanje 27 poginulih u požaru u baru u Bangkoku, 22 osobe teško povređene

Najmanje 27 poginulih u požaru u baru u Bangkoku, 22 osobe teško povređene

RTV pre 4 sati
Na Tajlandu u požaru u pivnici 27 mrtvih, desetine povređenih

Na Tajlandu u požaru u pivnici 27 mrtvih, desetine povređenih

Beta pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

InternetTajlandBangkokBBCpožar

Svet, najnovije vesti »

Jemen gađao pistu aerodroma u Sani, Huti optužili Saudijsku Arabiju

Jemen gađao pistu aerodroma u Sani, Huti optužili Saudijsku Arabiju

RTV pre 7 minuta
uživo Razmena udara SAD i Irana se nastavlja, Tramp: SAD preuzimaju kontrolu nad moreuzom, Teheran nema ništa

uživo Razmena udara SAD i Irana se nastavlja, Tramp: SAD preuzimaju kontrolu nad moreuzom, Teheran nema ništa

NIN pre 7 minuta
Severna Makedonija pridružuje se Ukrajini u ratu protiv Rusije; Kremlj: Koalicija voljnih ne može Moskvi da nanese strateški…

Severna Makedonija pridružuje se Ukrajini u ratu protiv Rusije; Kremlj: Koalicija voljnih ne može Moskvi da nanese strateški poraz

RTS pre 7 minuta
Tragedija u Bangkoku: Najmanje 28 poginulih u požaru u baru

Tragedija u Bangkoku: Najmanje 28 poginulih u požaru u baru

Južne vesti pre 6 minuta
Tramp: "Obama i Bajden su pomogli Iranu, ali Bajden nije imao šta da kaže jer je glup" VIDEO

Tramp: "Obama i Bajden su pomogli Iranu, ali Bajden nije imao šta da kaže jer je glup" VIDEO

B92 pre 7 minuta