Tragedija u Bangkoku: Najmanje 27 ljudi poginulo u požaru u popularnom baru

Najmanje 27 ljudi poginulo je protekle noći u požaru u baru u Bangkoku na Tajlandu, dok je 60 ljudi na lečenju u bolnici, od kojih je osmoro teško povređeno.

Uzrok požara još nije poznat i pod istragom je, rekao je premijer Tajlanda Anutin Čarnivarkul, dodajući da je pokrenuta istraga, preneo je AP. Požar je izbio kod bine u baru u popularnom okrugu Čatučak, a zatim se brzo proširio, ispunivši prostoriju dimom, kažu očevici, prenosi BBC. Snimci objavljeni na internetu prikazuju panične goste koji vrište dok beže kroz plamenom obavijena ulazna vrata, dok su neki imali na sebi zapaljenu odeću. Vatrogasci, koji su stigli